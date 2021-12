Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grosse annonce des Verts sur le recrutement de Dupraz !

Publié le 15 décembre 2021 à 17h10 par A.D.

Pour sauver le navire stéphanois, l'ASSE a décidé de se séparer de Claude Puel pour le remplacer par Pascal Dupraz. Présent en conférence de presse aux côtés de son nouvel entraineur ce mercredi, Jean-François Soucasse a lâché ses vérités sur le recrutement des Verts.

Alors que la première partie de saison de l'ASSE est cauchemardesque, Claude Puel a été remercié ce mardi par sa direction. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les Verts ont décidé de miser sur Pascal Dupraz pour le remplacer. Présenté ce mercredi après-midi en conférence de presse, le nouveau coach de l'ASSE était accompagné de Loïc Perrin, le nouveau coordinateur sportif des Verts , et de son directeur général des services Jean-François Soucasse. D'ailleurs, ce dernier a profité de l'occasion pour se montrer rassurant quant au recrutement.

«Les moyens seront augmentés, les actionnaires se sont alignés pour relever ce challenge»