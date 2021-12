Foot - Mercato

Mercato : Barcelone, PSG... Erling Haaland a vendu la mèche pour son départ ?

Publié le 16 décembre 2021 à 8h30 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG envisage de se jeter sur Erling Haaland en priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Alors que le Borussia Dortmund disputait son dernier match de l'année à domicile, le numéro 9 norvégien a envoyé un signal énigmatique quant à son avenir.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG pour pouvoir signer au Real Madrid. Alors que son numéro 7 pourrait partir librement et gratuitement à l'été 2022, Leonardo a déjà tout prévu pour assurer sa potentielle succession. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a prévu de s'attaquer à Erling Haaland en priorité en cas de départ de Kylian Mbappé. Et alors qu'il serait suivi par plusieurs autres cadors européens, le buteur du Borussia Dortmund pourrait faire ses valises et changer de club dès le mois de janvier.

Des adieux à Dortmund pour Erling Haaland ?