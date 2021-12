Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a tapé dans le mille pour cette grosse recrue !

Publié le 16 décembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Dans son couloir droit et malgré son absence longue de cinq ans, Dani Alves a apporté entière satisfaction à Xavi Hernandez comme si le Brésilien n’avait finalement jamais quitté le FC Barcelone.

Ayant certes effectué son grand retour en novembre dernier, Dani Alves n’avait jusqu’à mardi soir pas encore foulé une pelouse sous la tunique du FC Barcelone cette saison. En effet, afin de le voir jouer un match officiel avec le Barça , il faudrait attendre le début de l’année civile 2022. À l’occasion d’une rencontre amicale face à Boca Juniors ces dernières heures, Dani Alves a pu porter son nouveau numéro 8 et débuter le match avec le FC Barcelone qu’il a finalement joué dans son intégralité (1-1) en inscrivant même le premier tir au but de la séance remportée par le club argentin. De bon augure pour la suite selon son ancien coéquipier et nouvel entraîneur Xavi Hernandez.

« On a vu tout ce qu’il pouvait nous apporter »