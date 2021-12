Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé lâche des confidences sur son avenir !

Publié le 16 décembre 2021 à 13h15 par T.M.

A 22 ans, Kylian Mbappé a encore de nombreuses et belles années devant lui avant de penser à raccrocher les crampons. Un sujet sur lequel l’attaquant du PSG a tout de même été interrogé.

Malgré tout ce qu’il a déjà pu gagner et faire, Kylian Mbappé commence tout juste sa carrière. A 22 ans, l’attaquant du PSG a tout l’avenir devant lui et il s’annonce radieux. Alors qu’on prédit notamment de nombreux Ballon d’Or à Mbappé, il a donc le temps de voir venir la retraite. Il n’empêche que c’est tout de même une question qu’on lui pose. Ce jeudi, à l’occasion d’un entretien accordé à Paris Match , Kylian Mbappé a été interrogé sur son après-carrière et le Parisien a livré une piste pour l’avenir…

« Une carrière, ça file vite… »