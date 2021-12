Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé lâche un gros message au Qatar pour son avenir !

Publié le 16 décembre 2021 à 8h45 par T.M.

Pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger, le PSG veut le couvrir d’or. Pour autant, cette solution ne devrait pas forcément faire la différence aux yeux du Français.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Alors que le Français est dans sa dernière année de contrat au PSG, son avenir est au centre des questions. Si tous les regards se tournent vers le Real Madrid, club qu’il pourrait rejoindre librement à l’issue de la saison, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi refusent de baisser les bras. Depuis plusieurs mois maintenant, le PSG fait le forcing pour convaincre Mbappé de prolonger. Et pour cela, le Qatar lui propose un pont d’or, lui offrant même le plus gros salaire du club, devant Neymar et Lionel Messi.

« Ce n’est pas ce qui m’anime à chaque seconde de la journée »