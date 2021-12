Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare sa revanche pour Mbappé !

Publié le 16 décembre 2021 à 19h10 par A.C.

Kylian Mbappé semble se diriger doucement mais surement vers un départ du Paris Saint-Germain, avec le Real Madrid prêt à l’accueillir la saison prochaine.

Faut-il vraiment espérer une prolongation de Kylian Mbappé ? Récemment, L’Équipe a révélé que les négociations auraient timidement repris, mais le joueur ne semble pas vraiment avoir changé d’avis concernant son avenir. Dans un entretien accordé à Paris Match , il a d’ailleurs encore plus refroidi le Paris Saint-Germain. « J’ai soif avant tout de découvertes, de voyages, de rencontres avec des joueurs, des cultures différentes » a notamment lâché Mbappé, ce qui a dû en ravir plus d’un au Real Madrid. Les Merengue semblent en effet avoir déjà tout préparé pour accueillir le Champion du monde français, l’arrachant ainsi au PSG.

Rüdiger, la première bataille d’une guerre totale