Mercato - Real Madrid : Ancelotti prêt à recruter une star de Conte ? La réponse !

Publié le 16 décembre 2021 à 16h30 par Th.B.

Harry Kane aurait toujours des envies d’ailleurs et garderait dans un coin de sa tête l’option Real Madrid. Néanmoins, la presse espagnole a assuré ces dernières heures que du côté du club merengue, on n’aurait pas l’intention de tenter quoi que ce soit avec l’attaquant de Tottenham.

En marge du prochain mercato estival, le Real Madrid pourrait frapper très fort sur le marché des transferts. En effet, après avoir pu effectuer un dégraissage d’effectif considérable ces dernières années avec notamment les départs de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos et de Raphaël Varane qui ont tous permis d’alléger la masse salariale du club et celui de Gareth Bale qui sera officialisé l’été prochain, à l’expiration de son contrat, le club merengue pourrait bénéficier d’une belle marge financière auprès de la Liga et de son plafond salarial pour mener à bien des plans colossaux. Premièrement, le recrutement libre de tout contrat de Kylian Mbappé. Ensuite, le Real Madrid envisagerait d’accueillir Erling Braut Haaland en s’alignant sur les 75M€ de sa clause libératoire qui sera active à compter de l’été prochain. Mais ce ne serait pas tout. Les dossiers Paul Pogba ou encore Aurélien Tchouméni seraient ouverts à en croire différents médias. Et il se pourrait bien qu’une star de Premier League décide de se mêler à la discussion. Encore faudrait-il qu’elle soit la bienvenue au Real Madrid et surtout qu’elle ne se mette pas en travers du chemin du projet sportif souhaité.

Harry Kane voudrait quitter Tottenham pour le Real Madrid…

À l’occasion du dernier mercato estival, Harry Kane a ouvertement partagé ses doutes quant à son avenir à Tottenham qui n’est jamais un sérieux prétendant à un trophée les années passant. Lors de l’exercice précédent, les Spurs auraient pu rafler la Carabao Cup qui a finalement terminé dans la vitrine à trophées de Manchester City. Et au cours d’un entretien accordé à Gary Neville sur les greens de golf, Kane émettait un sérieux souhait de changer d’air. Ce que Tottenham ne lui a pas offert, refusant de répondre favorablement aux approches de Manchester City et d’ainsi renforcer un concurrent direct. À présent, Harry Kane serait prêt à quitter Tottenham pour rebondir en Liga et plus précisément au Real Madrid, bien que Manchester City semblerait toujours être intéressé par l’attaquant des Spurs selon El Nacional . Mais pour ce qui est du souhait de Kane de signer au Real Madrid, il ne devrait pas être exaucé.

