Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça abat son premier joker pour Haaland !

Publié le 16 décembre 2021 à 13h45 par Th.B.

Bien que la situation économique du FC Barcelone ne soit pas saine comme le président Joan Laporta l’a reconnu cet été, le club culé garderait espoir de mener à bien l’opération Erling Braut Haaland et notamment grâce à la réglementation instaurée en Liga. Le PSG est prévenu.

Malgré les difficultés financières rencontrées par le FC Barcelone, qui ont notamment engendré les départs de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann à la dernière intersaison, le président Joan Laporta semblerait prêt à se frotter au gratin européen pour les plus grandes opérations à venir sur le marché. Ce serait notamment le cas d’Erling Braut Haaland pour qui une discussion aurait pu avoir lieu lundi à Turin à l’occasion d’un entretien entre le président du FC Barcelone et l’agent de l’attaquant du Borussia Dortmund, Mino Raiola selon Fabrizio Romano. Afin de contrer le PSG, qui fait de lui sa priorité pour l’après-Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a révélé en août dernier, ou encore le Real Madrid et Manchester City, le FC Barcelone prévoirait d’acter en amont trois départs au sein de son effectif.

Le Barça s’appuierait sur une règle de la Liga pour le dossier Haaland !