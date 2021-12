Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema prévient clairement le PSG !

Publié le 16 décembre 2021 à 3h45 par A.M.

Quelques jours après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Karim Benzema affiche sa motivation à l'idée de dominer le PSG.

Après un tirage au sort rocambolesque qui a d'abord vu le PSG hériter de Manchester United et le Real Madrid du Benfica, Parisiens et Madrilènes se retrouveront donc une nouvelle fois en huitième de finale de la Ligue des champions. Ce sera le choc de ce tour de C1 et Karim Benzema semble déjà très motivé, et toujours ambitieux lorsqu'il s'agit de la plus grande des compétitions européennes.

«Nous irons pour gagner le match aller et le match retour»