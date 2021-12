Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça ferait une fleur à Leonardo pour… Paul Pogba !

Publié le 16 décembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone faisait partie des potentielles destinations pour Paul Pogba, mettant à mal les plans du PSG pour le milieu de terrain de Manchester United, c’était sans compter sur Xavi Hernandez.

En marge du prochain mercato estival, le PSG serait susceptible de mettre à nouveau la main sur une star du football qui pourrait disposer du statut d’agent libre. À l’instar de Lionel Messi ou encore de Sergio Ramos avant lui, Paul Pogba aurait de fortes chances d’être libre de s’engager avec le club de son choix, son contrat actuel avec Manchester United arrivant à expiration à la fin de la saison. Et le PSG serait sur les rangs, au même titre que le Real Madrid. Et qu’en est-il du FC Barcelone ? Une réunion au sommet aurait eu lieu lundi à Turin entre le président blaugrana Joan Laporta et Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba d’après Fabrizio Romano.

Xavi Hernandez ne voudrait pas de Paul Pogba