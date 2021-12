Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’en tenir pour Paul Pogba !

Publié le 15 décembre 2021 à 1h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Paul Pogba, l’international français ne devrait pas prendre de décision sur son avenir à court terme.

Si le PSG cherchera à se renforcer en attaque l’été prochain avec le probable départ de Kylian Mbappé au terme de son contrat le 30 juin, le secteur offensif n’est pas le seul qui pourrait faire l’objet d’un renforcement. En effet, une fois de plus, le club de la capitale cherchera à renforcer son milieu de terrain. Et à l’instar de la dernière fenêtre estivale des transferts, la direction parisienne se pencherait sur le cas de Paul Pogba, lui dont le contrat à Manchester United expirera le 30 juin prochain.

Paul Pogba temporise pour son avenir