Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola pose ses conditions pour Xavi Simons !

Publié le 16 décembre 2021 à 14h10 par T.M.

Alors que le PSG veut prolonger Xavi Simons, il faudra répondre à certaines exigences pour cela.

Chipé au FC Barcelone, Xavi Simons avait pour objectif d’exploser au PSG. Toutefois, pour le moment, le Néerlandais brille surtout avec les U19. Malgré son talent, le milieu de terrain n’entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino, qui ne lui accorde pas de rôle au sein de l’équipe première. Une situation délicate qui pèse dans les négociations pour la prolongation de Xavi Simons. En fin de contrat, le Néerlandais se retrouve à un moment important de sa carrière. Si rien n’est encore décidé, le PSG est toutefois mis sous pression dans ce dossier.

Une prolongation sous conditions !

Malgré le rôle actuel de Xavi Simons, le PSG souhaite conserver son joueur et le prolonger. Comme l’explique Fabrizio Romano, le club de la capitale le considérerait comme un énorme talent et lui aurait transmis une offre il y a quelques mois. Toutefois, dans le clan Xavi Simons, on réclamerait certaines garanties. Selon le journaliste italien, Mino Raiola, agent du Parisien, attendrait notamment des réponses claires concernant un futur rôle au sein de l’équipe première. La balle est désormais dans le camp du PSG et s’il n’y avait pas de réponse, Xavi Simons partira alors libre à la fin de la saison.