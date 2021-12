Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Raiola... Leonardo contre-attaque pour Xavi Simons !

Publié le 16 décembre 2021 à 9h45 par Th.B.

Alors que le clan Xavi Simons semblerait explorer les différentes options étant à sa disposition, le PSG ne lâcherait pas l’affaire et aurait même l’intention de faire signer un contrat longue durée au jeune milieu de terrain de 18 ans.

Et si le grand pari du PSG passé à l’été 2019 ne donnait finalement rien ? Alors que le FC Barcelone faisait des pieds et des mains afin de boucler le retour de Neymar par le biais d’une opération colossale incluant un échange de joueurs, le PSG pour sa part parvenait à attirer Xavi Simons, pur produit de la formation barcelonaise. Cependant, bien qu’il affiche ses multiples qualités avec les U19 de l’effectif parisien, le milieu de terrain de 18 ans n’a toujours pas disputé la moindre rencontre officielle avec le PSG depuis son arrivée et n’a été aperçu qu’en avril dernier dans le groupe du Paris Saint-Germain face à Strasbourg et face à l'ASSE en novembre dernier pour les dernières fois. En conférence de presse, Mauricio Pochettino reconnaissait ne pas spécialement avoir la possibilité de lancer le Néerlandais lorsqu’un retour au FC Barcelone serait particulièrement apprécié par le principal intéressé selon SPORT.

Le PSG veut « un contrat longue durée » pour Xavi Simons !