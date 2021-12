Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est grande ouverte pour un ancien protégé de Pochettino !

Publié le 18 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

À l’instar du dernier mercato hivernal, le PSG aurait une occasion en or d’attirer Dele Alli si tel était le souhait du club parisien. D’autant plus que Tottenham serait cette fois-ci prêt à se séparer de l’international anglais.

On prend les mêmes et on recommence ? Au cours du mercato hivernal de 2021, il a grandement été question de la potentielle venue de Dele Alli au PSG. N’entrant alors plus dans les plans du manager de l’époque José Mourinho à Tottenham, le milieu offensif des Spurs aurait été tout proche de rejoindre le PSG d’après certains médias. Et alors qu’il n’entrerait pas dans les bonnes grâces d’Antonio Conte, un départ de Tottenham serait à nouveau d’actualité pour le mercato hivernal…

Le PSG aurait un gros coup à jouer avec Dele Alli !