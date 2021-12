Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce détail crucial qui a permis au Qatar de boucler l’arrivée de Messi !

Publié le 18 décembre 2021 à 3h45 par A.M.

Arrivé cet été, Lionel Messi a pu signer au PSG grâce un atout important comme le souligne Leonardo, directeur sportif du club parisien.

En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas pu prolonger son bail et s'est donc engagé avec le PSG. Malgré la complexité d'un tel dossier, le club de la capitale a réussi à trouver un accord très rapidement puisqu'il ne s'est déroulé que quelques jours entre le communiqué du Barça annonçant le départ de Lionel Messi et sa signature au PSG. Interrogé sur le sujet, Leonardo donne la recette de cette rapidité.

«Sans ça, on n'avait pas Leo Messi»