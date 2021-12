Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coéquipier de Cristiano Ronaldo ouvre grand la porte au Barça !

Publié le 18 décembre 2021 à 1h00 par T.M.

Activement à la recherche d’un attaquant pour le mois de janvier, le FC Barcelone aurait visiblement un gros coup à jouer avec Marcus Rashford.

A Barcelone, un gros dossier occupe actuellement toutes les discussions, celui de l’attaquant. En effet, suite à la retraite de Sergio Agüero et compte tenu que Luuk de Jong n’entre pas dans les plans de Xavi, un renfort offensif est activement recherché par les Blaugrana. Et la solution pourrait se trouver à Manchester, que ce soit à City avec Ferran Torres ou bien à United, où les noms d’Edinson Cavani et d’Anthony Martial sont cités. Mais à en croire les dernières informations de l’agence de presse EFE , il y aurait une autre carte à jouer chez les Red Devils.

Rashford intéressé !

Et c’est avec Marcus Rashford que le FC Barcelone pourrait trouver son bonheur sur le plan offensif. A 24 ans, le Britannique est l’une des stars de Manchester United, mais compte tenu de la grosse concurrence en attaque chez les Red Devils, notamment depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, son temps de jeu s’en ressent. Face à cette situation, le joueur de Ralf Rangnick ne dirait pas non à un départ, notamment au FC Barcelone. Aujourd’hui, Rashford verrait ainsi d’un bon oeil un départ vers les Blaugrana, qui ont déjà été intéressés par le passé. A voir à quoi cela pourrait aboutir.