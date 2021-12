Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point du clan Coutinho sur son avenir !

Publié le 17 décembre 2021 à 23h00 par T.M.

En janvier, le cas de Philippe Coutinho fera à nouveau parler à Barcelone. Et un départ ne serait pas à exclure pour le Brésilien.

Aujourd’hui, Philippe Coutinho est donc toujours un joueur du FC Barcelone. Mais pour encore combien de temps ? En Catalogne, on cherche toujours à faire rentrer de l’argent dans les caisses et des départs sont attendus durant le mois de janvier. Forcément, de nombreux regards se tournent alors vers Coutinho, qui n’a plus vraiment sa place au sein du club catalan et de l’effectif de Xavi. Jusqu’à présent, le Barça a toujours échoué à se débarrasser de l’ancien joueur de Liverpool. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? Toutes les portes sont ouvertes…

« On verra ce qui se passe dans les prochains jours »