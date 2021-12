Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est déjà calé pour l’arrivée de cette ancienne star du PSG !

Publié le 17 décembre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Edinson Cavani devrait rompre son contrat avec Manchester United en janvier prochain pour rejoindre le FC Barcelone. L'attaquant uruguayen devrait s'engager avec le club catalan jusqu'en juin 2023.

Agé de 33 ans, Sergio Agüero en a terminé avec sa carrière de football professionnel. Souffrant d’arythmie cardiaque, l’attaquant uruguayen a officialisé son retrait des terrains lors d’une conférence de presse émouvante, et en présence de ses coéquipiers du FC Barcelone, mais aussi de ses anciens dirigeants de Manchester City : « Cette conférence est pour vous communiquer que nous avons décidé de quitter le monde du football. C'est un moment très dur, c'est la pire décision que j'ai prise dans ma vie. C'est une question de santé, c'est la meilleure décision pour moi ». Un coup dur pour Xavi, en grande difficulté avec son équipe lors de cette première partie de saison. Le club catalan va tenter de recruter un buteur de qualité, avec des moyens limités lors du prochain mercato hivernal. Plusieurs pistes ont été évoquées ces dernières semaines, mais une piste a pris de l’épaisseur. Barré par Cristiano Ronaldo à Manchester United, Edinson Cavani serait tout proche de rejoindre le FC Barcelone en janvier prochain. Interrogé en conférence de presse le 3 décembre dernier sur cette piste, Xavi avait botté en touche : « Vous ne m'avez pas entendu avant, n'est-ce pas ? (en référence à une précédente question sur le mercato, ndlr). Je pense que c'est un bon joueur, mais je préfère parler des joueurs que j'ai dans mon équipe ». Mais en coulisses, la situation a évolué et un accord total serait sur le point d’être trouvé.

L'arrivée de Cavani se précise