Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse offre entre les mains de Paul Pogba ?

Publié le 17 décembre 2021 à 18h15 par Th.B.

Bien que le PSG soit sur les rangs pour accueillir Paul Pogba, Manchester United n’aurait pas encore lâché l’affaire et espérerait parvenir à trouver un terrain d’entente pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain.

Au cours du prochain mercato estival, le PSG pourrait mettre la main sur Paul Pogba pour qui l’aventure à Manchester United serait susceptible de prendre fin à l’issue de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat. Et comme Mino Raiola l’a dernièrement fait savoir à Sport1 , son client aurait bel et bien des options pour son avenir, dont une éventuelle prolongation à Manchester United. Le PSG garderait un oeil sur l’évolution de la situation de Paul Pogba. Et Manchester United aurait tenté le tout pour le tout auprès du clan Pogba.

United offrirait 20M€ par an à Pogba !