Mercato - PSG : Mino Raiola pourrait rendre une fière chandelle à Leonardo !

Publié le 17 décembre 2021 à 17h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait une belle occasion de mettre la main sur Paul Pogba à en croire la presse italienne. Explications.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba pourrait bien devenir agent libre à l’issue de la saison. Et comme Mino Raiola l’a clairement fait savoir à l’occasion d’un entretien accordé à Sport1 la semaine dernière, le champion du monde tricolore dispose de bel et bien plusieurs options pour son avenir chez plusieurs cadors européens. À l’instar du dernier mercato estival, Leonardo et la direction sportive du PSG sont parvenus à mettre la main sur quatre joueurs qui bénéficiaient du statut d’agent libre dont Lionel Messi et Sergio Ramos notamment. Le PSG pourrait-il réitérer l’expérience avec Paul Pogba ? Ce serait plus qu’une simple hypothèse d’après la presse italienne.

Le PSG aurait une grande opportunité avec Pogba !