Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre prend forme pour Frenkie de Jong !

Publié le 17 décembre 2021 à 16h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est en proie à de lourds soucis financiers qui le bloquent dans son recrutement, l’hypothèse de sacrifier Frenkie de Jong semble clairement être envisagée par le club catalan.

Éliminé dès la phase des poules de Ligue des champions, huitième au classement de la Liga, doté d’un effectif avec de nombreuses carences… Le moins que l’on puisse dire est que le FC Barcelone fait face à une période délicate, sans doute la plus difficile de son historie récente. Dans l’idéal, le club catalan passerait par le marché des transferts pour enrôler de nouveaux joueurs et ainsi rebâtir son équipe pour lancer un nouveau cycle vertueux. Seulement voilà, pour ne rien arranger, le Barça est en proie à de gros soucis financiers qui ont été accentués par le passage de la pandémie de Covid-19. De ce fait, le FC Barcelone a du se résoudre à voir Leo Messi filer librement au PSG l’été dernier, tandis qu’Antoine Griezmann est retourné en prêt à l’Atlético de Madrid et que le dernier recrutement estival s’est concentré sur des joueurs libres tels que Memphis Depay ou Eric Garcia.

Le sacrifice de Frenkie de Jong est clairement envisagé au FC Barcelone