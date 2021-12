Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces précisions de taille sur la piste Hilton !

Publié le 17 décembre 2021 à 16h10 par T.M.

Alors que le nom de Vitorino Hilton circule à l’ASSE, tout resterait encore à faire pour le Brésilien.

Après avoir acté l’arrivée de Pascal Dupraz, l’ASSE peut désormais se tourner vers son recrutement hivernal. Quels joueurs rejoindront le Forez durant ce mois de janvier ? Plusieurs noms circulent et certains ne manquent pas d’étonner. C’est notamment le cas de Vitorino Hilton, lui qui est actuellement à la retraite. Mais comme l’a expliqué le Brésilien, il se tient prêt au cas où l’ASSE venait à l’appeler : « Je suis partant, s’ils me contactent, je suis prêt. Je n’ai pas dit non car on ne peut pas refuser un club comme Saint-Etienne. C’est un club mythique en France donc si le coach Dupraz pense à moi, pourquoi pas. Mais pour le moment, je n’ai pas été contact ».

Pas une priorité !