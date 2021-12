Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier à 0€ !

Publié le 17 décembre 2021 à 16h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022, André Onana ne devrait pas prolonger avec l'Ajax Amsterdam. Alors que le gardien de but est annoncé avec insistance comme étant proche de l'Inter, le FC Barcelone compterait tout de même tenter sa chance avec le Camerounais.

Rien ne serait encore acté pour l'avenir d'André Onana. Le portier de 25 ans est dans sa dernière année de contrat avec l'Ajax Amsterdam et devrait quitter le club néerlandais à la fin de la saison. Mardi, dans un entretien pour Sport , le joueur formé à la Masia n'a pas caché avoir gardé le FC Barcelone dans un coin de sa tête : « Je suis toujours en contact avec le Barça. J'ai une très bonne relation depuis que je suis parti. Le Barça est ma maison et il y a toujours eu des contacts. (…) Si le Barça est mon premier choix ? Évidemment, c’est ma maison et j’y ai grandi. Si c'est le Barça, ce sera le Barça. » Malgré l'avance que l'Inter aurait pris dans le recrutement du gardien de but, les Blaugrana n'auraient pas dit leur dernier mot dans ce dossier...

Le Barça va revenir à la charge pour Onana