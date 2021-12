Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lâche ses vérités sur ce dossier sensible !

Publié le 17 décembre 2021 à 14h15 par H.G.

Alors que le PSG fait face à un exode massif de ses jeunes pépites, Leonardo estime que le club est en position de faiblesse à cause des règles en place.

Depuis des années, le PSG fait face à un exode massif de ses jeunes pépites. En effet, lorsqu’elles arrivent au terme de leur contrat aspirant, celles-ci prennent la décision de signer un premier contrat pro au sein d’une autre écurie. Et même quand ces joueurs signent à Paris, il leur arrive de partir trois ans plus tard face au manque d’opportunités dans l’équipe première – c’est tout particulièrement ce qui se profile avec Xavi Simons. Cependant, face à cette situation, Leonardo estime surtout que la tâche du PSG avec ses jeunes est rendue impossible par les règles en place en France, qui favorisent finalement les clubs étrangers face aux écuries formatrices françaises.

« C’est un système qu’on doit changer »