Mercato - PSG : Le Qatar commence à y voir plus clair pour Erling Haaland !

Publié le 17 décembre 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Le mercato estival ne débutera que dans plusieurs mois, mais certains clubs avancent leurs pions dans le dossier Erling Haaland. D'autres, au contraire, doivent se faire une raison en raison de leur situation économique.

Avec Kylian Mbappé, Erling Haaland est l’un des joueurs en vogue sur le continent européen. Agé seulement de 21 ans, l’international norvégien est devenu l’une des grandes stars de Bundesliga grâce à ses prestations majuscules sous le maillot du Borussia Dortmund. Auteur de treize buts depuis le début de la saison, l’attaquant ne cesse d’impressionner et devrait prochainement passer à l’étape supérieure comme l’a reconnu Mino Raiola. L’agent d’Haaland n’a pas fermé la porte à un départ du joueur à la fin de la saison, alors que certaines rumeurs évoquent une possible clause libératoire fixée à 75M€ dans son contrat. « Erling Haaland peut et va passer à l'étape suivante. Bayern, Real, Barcelone, City - ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller. City a remporté le championnat cinq fois ces dernières années, bien plus que United. Lorsque nous avons déménagé à Dortmund, nous savions tous que cette étape viendrait. A quand cette étape ? Peut-être cet été, peut-être l'été d'après. Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été. Nous verrons » a avoué l’agent italo-néerlandais lors d’un entretien à Sport 1. En coulisses, certaines équipes ont entamé des discussions avec l’entourage d’Erling Haaland, pourtant sous contrat jusqu’en 2024 avec le club de la Ruhr.

Le Real Madrid en pole dans le dossier Haaland selon la presse espagnole

Erling Haaland a tapé dans l’œil des plus grandes équipes européennes. Comme annoncé par le 10 Sport.com en exclusivité le 25 août dernier, le PSG a fait de la star norvégienne sa priorité pour 2022 et pourrait lancer les grandes manœuvres dans ce dossier en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. La presse étrangère a aussi évoqué l’intérêt de plusieurs formations de Premier League comme Manchester City, Manchester United ou encore Chelsea. En Espagne, le Real Madrid souhaite associer Erling Haaland à Kylian Mbappé la saison prochaine. Un rêve qui pourrait bien se réaliser si l’on en croit les propos de Javier Tebas : « J’espère que Mbappé et Haaland finiront au Real Madrid ou dans une équipe espagnole. Le Real Madrid a la capacité, avec le management qu'il a fait, d'avoir les deux joueurs s'il le veut ». A en croire les informations d’ OK Diario , l’attaquant privilégierait d’ailleurs un départ vers la Casa Blanca.

Le FC Barcelone hors course selon Tebas