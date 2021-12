Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’heure du grand saut est arrivée pour Haaland !

Publié le 16 décembre 2021 à 20h30 par A.C.

Au Borussia Dortmund depuis quasiment deux ans, Erling Haaland devrait être le principal acteur du prochain mercato, avec la moitié de l’Europe prête à faire des folies pour lui.

Il a presque réussi à éclipser Kylian Mbappé. Il faut dire que l’avenir de l’attaquant du Paris Saint-Germain semble toujours plus clair, avec un Real Madrid seul en course, alors que l’hypothèse Premier League semblait également viable. Pour Erling Haaland, tout reste pourtant encore à décider. L’autre prodige du football européen impressionne depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020, enchainant les buts et les records de précocité. Son contrat court jusqu’en 2024 et sur les Borussen aimeraient bien le garder, il sera très compliqué de résister aux offensives de plus grands clubs au monde. Le PSG en fait partie, puisque comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com Haaland est l’un des favoris pour justement pallier le départ de Mbappé.

Laporta l’a promis, Haaland sera le nouveau Messi du Barça

Inutile de préciser que le PSG est loin d’être seul sur le coup. Erling Haaland s’affiche en effet dans les rubriques mercato de la presse européenne, de l’Espagne à l’Allemagne, en passant par l’Angleterre et l’Italie. Ces derniers jours, c’est le FC Barcelone qui semble avoir bougé, avec le président Joan Laporta qui a été aperçu en compagnie de Mino Raiola, agent de l’attaquant. MARCA a annoncé que Laporta souhaiterait tout miser sur Haaland l’été prochain et ce en dépit de la situation catastrophique de son club. D’après les informations du quotidien, une énorme promesse aurait été faite au très ambitieux Norvégien, puisque Laporta l'appâterait tout simplement avec le rôle de nouveau Lionel Messi du Barça. Un point apparemment très important pour Haaland, qui ne veut voir personne lui faire de l’ombre.

Raiola, l’ami du Paris Saint-Germain