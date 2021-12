Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un tarif colossal est fixé pour l'opération Haaland !

Publié le 16 décembre 2021 à 14h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a prévu de miser sur Erling Haaland en priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Et pour s'offrir les services du buteur norvégien, le directeur sportif du PSG serait contraint de lâcher plus de 200M€ au total.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait toujours de prolonger pour pouvoir signer au Real Madrid. De plus en plus proche de perdre son numéro 7 gratuitement, Leonardo a déjà choisi son digne héritier. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a l'intention de se jeter sur Erling Haaland en priorité pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé. Et pour arracher le buteur norvégien au Borussia Dortmund, Leonardo devra payer le prix fort.

Une opération à 200M€ pour Erling Haaland ?