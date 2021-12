Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une légende du PSG s'apprête à signer au Barça !

Publié le 17 décembre 2021 à 10h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone pour venir assurer la succession de Sergio Agüero cet hiver, Edinson Cavani aurait repoussé une offre de Boca Juniors afin de boucler son arrivée au Barça !

Edinson Cavani et Manchester United, c’est bientôt la fin ? Le buteur uruguayen de 34 ans, en fin de contrat en juin prochain avec les Red Devils , serait en instance de départ en vue du mercato hivernal, et deux pistes chaudes se dégagent depuis maintenant plusieurs semaines pour l’ancien joueur emblématique du PSG : Boca Juniors ainsi que le FC Barcelone, qui recherche plus que jamais un nouveau buteur pour pallier le départ à la retraite prématuré de Sergio Agüero. Et Cavani a déjà tranché entre ces deux options…

Cavani a choisi Barcelone !