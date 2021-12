Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le rendez-vous est pris pour Aubameyang !

Publié le 18 décembre 2021 à 0h00 par Th.B.

Certes, le FC Barcelone n’aurait pas clos le dossier Pierre-Emerick Aubameyang, ouvert par l’administration Josep Maria Bartomeu en 2020. Cependant, un départ de l’attaquant d’Arsenal ne devrait pas avoir lieu cet hiver.

Et si Pierre-Emerick Aubameyang signait au FC Barcelone ? Depuis plusieurs sessions de transferts, le nom de l’international gabonais est lié au Barça et notamment à l’été 2020 avant que ce dernier ne décide de prolonger son contrat qui expiration en juin 2021 jusqu’en juin 2023 à Arsenal. Cependant, les divers retards de Pierre-Emerick Aubameyang ont particulièrement agacé Mikel Arteta qui a pris la décision de ne pas le retenir dans le groupe pour les deux derniers matchs d’Arsenal et pour le déplacement des Gunners à Leeds samedi. Le FC Barcelone s’intéresserait au profil d’Aubameyang, cherchant à combler le vide engendré par le départ à la retraite de Sergio Agüero.

Un départ repoussé à l’été prochain pour Aubameyang ?