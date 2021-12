Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a pris une énorme décision pour Cavani !

Publié le 17 décembre 2021 à 22h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Edinson Cavani aimerait faire ses valises dès le mois de janvier pour rejoindre un nouveau club. Et cela tombe plutôt bien car Xavi souhaiterait le recruter pour renforcer l'effectif du FC Barcelone. D'ailleurs, Edinson Cavani serait même la priorité du coach catalan pour le mercato hivernal.

Lors de l'été 2020, Edinson Cavani a quitté le PSG librement et gratuitement pour rejoindre Manchester United. Et après seulement une saison et demie, El Matador pourrait prendre le large et changer de club. En fin de contrat le 30 juin avec les Red Devils , Edinson Cavani aimerait se trouver un nouveau point de chute dès le mois de janvier. Une information qui n'aurait pas échappée au FC Barcelone de Xavi.

Edinson Cavani, la priorité hivernale de Xavi ?