Mercato - Barcelone : Les chiffres de l'opération Cavani révélés !

Publié le 17 décembre 2021 à 20h00 par D.M.

Le FC Barcelone aurait formulé une offre à Edinson Cavani, sous contrat jusqu'en juin avec Manchester United. Les détails de la proposition ont filtré.

Agé de 34 ans, Edinson Cavani aurait décidé de quitter Manchester United. Selon les informations du média argentin TYC Sports , l’international uruguayen aurait repoussé une offre de Boca Juniors pour rejoindre le FC Barcelone et remplacer Sergio Agüero en attaque. Cavani pourrait prendre la direction de la Catalogne dès le mois de janvier. Un joli coup réalisé par Joan Laporta, qui aurait déjà promis un gros contrat à l’ancien du PSG.

Un contrat d'un an et demi proposé à Cavani