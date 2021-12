Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé relance sa propre succession au PSG !

Publié le 18 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que le PSG songe à Erling Braut Haaland pour oublier Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a confié cet été, l’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait jouer un sale tour au club de la capitale.

Comme le10sport.com vous le révélait le 25 août dernier, le PSG préparait déjà l’éventuelle succession de Kylian Mbappé bien que la volonté première du club de la capitale demeure toujours de prolonger le contrat de son attaquant expirant en juin prochain. En cas de départ libre de tout contrat de Mbappé, le PSG souhaite miser sur Erling Braut Haaland. Cependant, la concurrence fait d’ores et déjà rage dans ce dossier que ce soit en Allemagne avec le Bayern Munich, en Angleterre avec les deux clubs de Manchester ainsi que Chelsea et ainsi qu’en Espagne avec le FC Barcelone et surtout le Real Madrid.

« Ce qu’on m’a dit c’est que Mbappé veut jouer avec Haaland et Haaland avec Mbappé »