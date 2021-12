Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retour à la case départ pour… Anthony Martial ?

Publié le 18 décembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone garderait un oeil sur Anthony Martial pour cet hiver, ce dossier serait plutôt épineux. Explications.

Depuis les arrivées successives de Jadon Sancho et de Cristiano Ronaldo à Manchester United lors de la dernière intersaison, le temps de jeu d’Anthony Martial en a pris un coup. De quoi pousser son agent Philippe Lamboley à ouvrir en grand la porte à un départ de son client lors du mercato hivernal à l’occasion d’un entretien accordé à Sky Sports en fin de semaine dernière. « Anthony veut quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il n’a pas envie de rester en janvier et je vais bientôt parler au club ». En quête de renforts sur le marché des transferts dans le secteur offensif, le FC Barcelone resterait particulièrement attentif à l’évolution de la situation de l’international français. Néanmoins, à Manchester United, on douterait d’un potentiel départ de Martial pour des raisons exclusivement économiques.

Martial presque intouchable pour cet hiver ?