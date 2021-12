Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux sont au vert pour l’arrivée de Zidane !

Publié le 18 décembre 2021 à 4h15 par A.M.

Comme révélé par Le 10 Sport, Zinedine Zidane commence à envisager l'idée de devenir l'entraîneur du PSG. Il faut dire que Didier Deschamps n'a pas vraiment l'intention de lâcher son poste de sélectionneur.

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino au PSG s'inscrit en pointillés, Zinedine Zidane commence à envisager le fait de succéder à l'Argentin. En effet, comme le10sport.com vous le révèle en exclusivité, l'ancien entraîneur du Real Madrid commence à céder au forcing de son conseiller Alain Migliaccio. A tel point que son arrivée à Paris n'est plus tout illusoire. Il faut dire qu'en parallèle des avances du PSG, le poste de sélectionneur de l'équipe de France semble encore loin d'être disponible. Et pour cause, Didier Deschamps affiche son intention de s'inscrire encore sur la durée sur le banc des Bleus.

Deschamps ne compte pas quitter son poste