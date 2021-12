Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pierre Ménès dresse un constat accablant sur Pascal Dupraz…

Publié le 19 décembre 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que l'ASSE a décidé de nommer Pascal Dupraz pour succéder à Claude Puel, Pierre Ménès affiche ses doutes pour le futur des Verts.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pascal Dupraz a bel et bien pris la succession de Claude Puel. Comme à Toulouse, le Haut-savoyard va devoir réaliser un miracle afin de permettre à l'ASSE, lanterne rouge de Ligue 1, de se maintenir à l'issue de la saison. La mission s'annonce compliquée, voire impossible selon Pierre Ménès.

«Toulouse, c’était un miracle. C’est difficile à reproduire»