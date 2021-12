Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme décision de cette star du projet QSI…

Publié le 19 décembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG aurait entamé des négociations pour prolonger le contrat de Marquinhos, Leonardo a fait une annonce retentissante à ce sujet en assurant que le Brésilien souhaitait terminer sa carrière au club.

« Finir au PSG ? Oui pourquoi pas. Même si on sait comment est le foot… Tu peux avoir envie de rester mais parfois ce n’est pas possible. Il faut être bon déjà, rester au très haut niveau, c’est ce que je vais essayer de faire pour avoir la possibilité de rester dans ce club », indiquait récemment Marquinhos au micro d’ Amazon Prime sur une éventuelle fin de carrière au PSG, alors que RMC Sport a récemment annoncé que Leonardo avait entamé des négociations pour sa prolongation de contrat. Et le directeur sportif du PSG en a remis une couche sur le cas Marquinhos.

« Marquinhos va rester à vie »