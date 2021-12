Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz se prononce sur la succession de Puel !

Publié le 18 décembre 2021 à 18h10 par T.M.

Désormais sur le banc de l’ASSE, Pascal Dupraz a donc pris la place de Claude Puel. Un héritage sur lequel s’est confié l’entraîneur des Verts.

Claude Puel sera donc resté un peu plus de deux ans sur le banc de l’ASSE. Arrivé en octobre 2019, le technicien français avait la mission de sortir les Verts de la zone rouge à l’époque. Mais voilà que Puel a quitté l’ASSE en la laissant… à la 20ème. Remercié, il a été remplacé par Pascal Dupraz qui se voit donc confier à son tour la mission de sauver le club stéphanois de le relégation. Dupraz passe donc derrière Claude Puel. Un héritage évoqué ce samedi par le nouvel homme fort de l’ASSE.

« Les 12 points de Claude Puel sont de toute façon nécessaire pour le maintien »