Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta touche au but pour ce grand chantier de Xavi !

Publié le 18 décembre 2021 à 21h00 par La rédaction

Cherchant à se renforcer sur le plan offensif cet hiver, le FC Barcelone discuterait avec Manchester City pour s'attacher les services de Ferran Torres. Les négociations seraient d'ailleurs en excellentes voies.

Désireux d’obtenir du renfort dans le secteur offensif, notamment depuis le départ à la retraite prématuré de Sergio Agüero à cause de ses problèmes cardiaques, le FC Barcelone multiplierait les pistes sur le marché des transferts. Joan Laporta aurait placé quelques noms sur sa liste dont celui de Ferran Torres. Barré par la concurrence à son poste à Manchester City, l’Espagnol semblait avoir perdu sa place dans le onze de Pep Guardiola avant qu’il ne soit éloigné des terrains en raison d’une blessure au pied depuis le mois d’octobre. De plus, le joueur de 21 ans serait intéressé par un retour en Espagne et ne serait pas contre une arrivée dans les rangs du Barça . Depuis plusieurs semaines maintenant, le FC Barcelone discuterait avec Manchester City et le dossier avancerait dans le bon sens.

Un petit écart sépare désormais le Barça de Manchester City pour Ferran Torres