Mercato - Barcelone : Laporta a tout prévu pour cet attaquant de Pep Guardiola !

Publié le 18 décembre 2021 à 10h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est cité sur les traces de Ferran Torres, le club catalan serait vraiment déterminé à l'idée de le recruter pour l'installer dans son effectif sur le long terme.

En pleine crise sportive, le FC Barcelone entend reconstruire son effectif secteurs après secteurs au cours des prochaines fenêtres de transferts. Et visiblement, la première zone concernée sera l’attaque dans la mesure où le club catalan est annoncé sur les traces de Ferran Torres en vue du mois de janvier. Le joueur de Manchester City serait même considéré comme une priorité absolue pour le club catalan, le Barça aimerait même en faire en le grand leader de son attaque.

Un contrat de cinq ans pour Ferran Torres au Barça