Mercato - PSG : Ibrahimovic aurait lancé un terrible message à Haaland sur le PSG !

Publié le 18 décembre 2021 à 9h15 par B.C.

Dans le collimateur du Paris Saint-Germain, Erling Haaland semblerait privilégier pour l’heure le Real Madrid pour son avenir, et Zlatan Ibrahimovic n’y serait pas étranger.

Depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020, Erling Haaland brille et enchaîne les prestations XXL, de quoi motiver la plupart des cadors européens à vouloir s’attacher ses services. Alors que le départ de Kylian Mbappé prend forme, le PSG est notamment sur les traces du phénomène norvégien comme vous l’avait révélé le10sport.com, mais la concurrence s’annonce colossale dans ce dossier. Manchester City, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid envisagent de se positionner pour Erling Haaland dès la fin de la saison, et la Casa Blanca bénéficierait justement d’un soutien inattendu.

Quand Ibra conseille à Haaland d’opter pour le Real Madrid !