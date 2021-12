Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan machiavélique monté pour le successeur de Mbappé ?

Publié le 18 décembre 2021 à 1h45 par A.D.

Pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine, Leonardo penserait à recruter Dusan Vlahovic. Toutefois, son agent voudrait profiter du prochain mercato estival pour augmenter sa commission, qui serait actuellement fixée à 10M€.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà tout prévu pour la potentielle succession de Kylian Mbappé. En effet, Leonardo a prévu de miser en priorité sur Erling Haaland en cas de départ de son numéro 7 en 2022. En plan B, le directeur sportif du PSG envisage de se tourner vers Robert Lewandowski, mais il aurait également d'autres noms en tête. Si les dossiers Haaland et Lewandowski venaient à capoter, Leonardo songerait à s'offrir les services de Dusan Vlahovic, qui excelle du côté de la Fiorentina. Toutefois, le représentant du buteur serbe pourrait jouer un sale coup au PSG à l'été 2022.

L'agent de Vlahovic veut augmenter sa commission en juin