Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une carte à jouer pour un ancien chouchou de Pochettino !

Publié le 18 décembre 2021 à 0h45 par Th.B.

Alors que l’avenir de Dele Alli ne semblerait plus s’écrire du côté de Tottenham, qui lui aurait offert un bon de sortie pour cet hiver, les Spurs privilégieraient un départ du milieu offensif pour un club évoluant en dehors de la Premier League. La chance du PSG ?

Le PSG pourrait-il de nouveau se lancer sur les traces d’un ancien protégé de Mauricio Pochettino ? Que ce soit à l’été 2020 ou à l’hiver 2021, l’opération Dele Alli a été considérablement commentée dans la presse et en interne, au Paris Saint-Germain, ce dossier aurait été sujet de discussions. Finalement, Dele Alli est resté à Tottenham et n’a pas pu retrouver une place de titulaire régulier que ce soit sous José Mourinho, Nuno Espirito Santo et Antonio Conte. D’ailleurs, lors des deux dernières sorties des Spurs , Alli n’est pas entré en jeu. De quoi donner des idées au PSG pour le mercato hivernal ? ESPN confiait dernièrement qu’un départ de l’international anglais pourrait avoir lieu cet hiver et que Alli aurait été intéressé par le projet sportif du PSG. En l’état, le flou règnerait sur une potentielle offensive du Paris Saint-Germain auprès de Tottenham pour Dele Alli.

Dele Alli aurait un bon de sortie !