Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Tuchel, Al-Khelaïfi doit-il sacrifier Pochettino pour Zidane ?

Publié le 18 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que Mauricio Pochettino est sujet à de sérieuses discussions et interrogations en coulisse et à Doha, les propriétaires du PSG songent de plus en plus à Zinedine Zidane pour qui une nomination n’est plus utopique selon le10sport.com. Mais selon vous, le président Nasser Al-Khelaïfi devrait-il aller jusqu’au point de sacrifier Pochettino pour Zidane cet hiver ? C’est notre sondage du jour !

Bien que Mauricio Pochettino ait débarqué en pleine saison avec l’étiquette du coach qui cochait toutes les cases de la direction parisienne en janvier dernier, l’entraîneur argentin aurait entamé une grande partie de son crédit. Et à Doha, on discute concrètement de son cas et surtout, de la possibilité de nommer Zinedine Zidane à sa place comme le10sport.com vous le révélait le 9 novembre dernier. Cependant, il a entre temps été question d’une préférence du champion du monde 98 de prendre la suite de Didier Deschamps à l’issue du Mondial 2022 au Qatar et donc, de poursuivre sa période sabbatique entamée au terme de la saison dernière. Mais qu’en est-il de Deschamps ? Le sélectionneur des Bleus a pour sa part laissé la porte entrouverte au PSG malgré son passif à l’OM lors d’un entretien à RMC pour Rothen s’enflamme dernièrement. « Si cela ne me poserait pas de problème d'entrainer le PSG ? C'est pas que cela ne me poserait pas de problème, mais c'est une réflexion. (Antonio) Conte a été champion avec la Juventus et l'a été avec l'Inter, qui est le pire ennemi. Il s'est fait des amis d'un côté et des ennemis de l'autre. Si tout est possible ? Dans l'absolu, oui ». Néanmoins, du côté du PSG, tous les regards sont tournés vers Zinedine Zidane.

Zidane à Paris, ce n’est plus utopique !

Vendredi, le10sport.com vous a assuré après prise d’information auprès de différentes sources que le travail de longue date de son conseiller Alain Migliaccio commence à payer chez Zinedine Zidane. En effet, l’ancien coach du Real Madrid ne ferme clairement plus la porte à une venue au PSG et qu’elle n’est plus illusoire. Cet hiver, les propriétaires du Paris Saint-Germain n’excluent pas un changement de coach, comme ce fut le cas avec Thomas Tuchel en décembre 2020.



Mais selon vous, le PSG doit-il tout plaquer cet hiver pour Zinedine Zidane ?