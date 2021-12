Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre au sein du clan Icardi !

Publié le 18 décembre 2021 à 17h15 par A.C.

Le couple formé par Mauro Icardi et Wanda Nara fait encore parler de lui et cela pourrait avoir des répercussions sur les plans du PSG cet hiver.

Mauricio Pochettino peut compter sur un effectif fourni au Paris Saint-Germain... peut-être trop fourni. Avec le mercato hivernal qui approche, Leonardo souhaiterait boucler plusieurs ventes, avec notamment Layvin Kurzawa, Abdou Diallo ou encore le gardien Sergio Rico. Et pourquoi pas Mauro Icardi ? Peu en réussite au PSG cette saison, l’attaquant est barré par Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar et un départ pourrait être la meilleure solution pour la suite de sa carrière. Comme cet été, c’est la Juventus qui pourrait être sa destination la plus probable, avec Massimiliano Allegri qui serait un grand fan d’Icardi.

Wanda Nara attaquée par la justice argentine