Mercato - Barcelone : Aubameyang a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 18 décembre 2021 à 16h10 par Th.B. mis à jour le 18 décembre 2021 à 16h14

Alors qu’il n’entre plus dans les plans de Mikel Arteta pour des raisons disciplinaires, Pierre-Emerick Aubameyang serait cependant entré dans la liste de potentielles recrues du FC Barcelone. Et de son côté, un départ d’Arsenal serait d’actualité.

« Aubameyang n'est pas disponible pour le match face à Leeds. Est-ce qu’il a un avenir à Arsenal ? Pour ce match, il n’est pas disponible ». Voici le message vide que faisait passer Mikel Arteta à l’occasion de son passage en conférence de presse vendredi. Alors qu’il a passé une grande partie de la rencontre face à Everton sur le banc et qu’il n’a pas été intégré au groupe face à Southampton, West Ham et Leeds ce samedi, Pierre-Emerick Aubameyang ne semble plus être dans les bonnes grâces de l’entraîneur d’Arsenal pour des retards répétés. De quoi influencer son avenir au sein du club londonien où il est sous contrat jusqu’en juin 2023 ? L’hypothèse d’un départ grandirait les jours passant alors que le FC Barcelone garderait un oeil avisé sur la situation du Gabonais en plus de celle d’Edinson Cavani du côté de Manchester United.

Aubameyang veut tourner la page Arsenal en janvier !