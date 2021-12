Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’est sûr de rien pour Mauro Icardi !

Publié le 17 décembre 2021 à 0h45 par A.C.

Pas vraiment en jambes cette saison, Mauro Icardi pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet hiver pour retrouver la Serie A.

Il avait tout pour réussir au Paris Saint-Germain, mais Mauro Icardi ne s’est jamais installé comme un titulaire indiscutable. Cette saison c’est encore pire, puisque le peu de fois où Mauricio Pochettino a fait appel à lui, il n’a pas su faire la différence. Ainsi, un départ au mois de janvier semble prendre forme et une destination serait déjà toute trouvée. En Italie on assure que Massimiliano Allegri aurait réclamé le recrutement d’Icardi à la Juventus. Problème, les Bianconeri n’offriraient qu’un prêt de six mois, alors que le PSG souhaiterait un transfert sec.

La Juventus hésite déjà pour Icardi