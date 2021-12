Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle solution inattendue pour le gros chantier de Leonardo ?

Publié le 16 décembre 2021 à 22h15 par A.C.

La liste des départs est longue au Paris Saint-Germain et Leonardo devra forcément se pencher sur le sujet des ventes à un moment ou à un autre, en ce mercato hivernal.

Après avoir largement recruté cet été, l’heure est aux départs ! Leonardo souhaiterait dégraisser l’effectif à la disposition de Mauricio Pochettino et cela pourrait notamment concernent le milieu de terrain, l’un des grands chantiers du Paris Saint-Germain. Sky Sports a annoncé que le principal candidat au départ serait Georginio Wijnaldum, qui ne semble pas réussir à s’imposer depuis son arrivée en provenance de Liverpool, lors du dernier mercato estival. Leandro Paredes est également un nom régulièrement évoqué du côté du PSG, avec notamment un possible retour en Serie A.

Allegri veut Herrera à la Juventus