Mercato - PSG : Ça se dégage dans le feuilleton Pogba !

Publié le 16 décembre 2021 à 19h15 par A.C.

Le contrat de Paul Pogba se termine en juin prochain et à moins d’une énorme surprise il quittera Manchester United. Ça tombe bien, le Paris Saint-Germain est prêt à l’accueillir les bras ouverts !

Ou jouera Paul Pogba la saison prochaine ? Ce qui semble de plus en plus certain, c’est que ce ne sera pas à Manchester United. La presse anglaise assure que le milieu de 28 ans aurait refusé plusieurs offres et n’aurait donc aucune intention de prolonger avec son club formateur, qu’il avait déjà quitté ainsi en 2012 pour rejoindre la Juventus. Justement, les Bianconeri seraient encore sur le coup, prêts à notamment batailler avec le Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid, les deux autres grosses options pour Pogba. Récemment, Mino Raiola a d’ailleurs été aperçu en compagnie de Pavel Nedved, qui en plus d’être l’un des anciens joueurs de son écurie est le vice-président de la Juve.

Pogba à la Juventus, un rêve impossible