Mercato - PSG : Une opération colossale signée Leonardo ?

Publié le 16 décembre 2021 à 17h45 par A.C.

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba pourrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival.

Pour la deuxième fois de sa carrière, Paul Pogba devrait quitter Manchester United à la fin de son contrat. Ça ne marche plus entre le milieu de terrain français et son club formateur et un départ est devenu inévitable, surtout avec les différentes sorties de Mino Raiola ces derniers mois, comme lorsqu’il a ouvert la porte à un retour à la Juventus. « Décembre est le mois des rêves... et je ne peux pas arrêter les rêves, mais il est préférable de ne pas parler de Paul » a expliqué l’agent de Pogba, au micro de Rai Sport . « Il est trop tôt pour parler du contrat de Paul Pogba. Nous allons voir ce qui se passe. Je ne peux empêcher personne de rêver ». La Vieille Dame n’est toutefois pas le seul candidat, puisque Pogba est également suivi par le Paris Saint-Germain.

Leonardo travaille dans le secret pour Pogba