Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Lewandowski ?

Publié le 16 décembre 2021 à 23h10 par A.C.

Actuellement au Bayern Munich, Robert Lewandowski fait partie des joueurs suivi de près par le Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé.

Plus le temps passe est plus question n’est plus de savoir si Kylian Mbappé va prolonger, mais plutôt qui lui succèdera au Paris Saint-Germain ! L’attaquant semble en effet se diriger doucement mais surement vers le Real Madrid et nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG pense déjà à l’avenir. Deux pistes claires sont étudiées avec Erling Haaland et Robert Lewandowski, les deux bourreaux des surfaces de Bundesliga. Le Polonais semble d’ailleurs tout particulièrement tenté par une nouvelle aventure, puisqu’il aurait demandé un bon de sortie au Bayern Munich.

Le Real Madrid ne pense pas vraiment à Lewandowski